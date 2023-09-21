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Возможность установления специальных сроков обращения в суд по спорам о начислении среднего заработка: позиция КАС ВС

14:09, 21 сентября 2023
Закон прямо возлагает на предприятие, учреждение, организацию обязанность провести с уволенным работником полный расчет, выплатить все принадлежащие ему суммы.
Возможность установления специальных сроков обращения в суд по спорам о начислении среднего заработка: позиция КАС ВС
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КАС ВС высказал позицию о возможности установления специальных сроков обращения в суд по спорам о начислении среднего заработка.

Отмечается, что все суммы (заработная плата, выходное пособие, компенсация за неиспользованный отпуск, оплата за время временной нетрудоспособности и т.п.), подлежащие уплате работнику, должны быть выплачены в день его увольнения.

Закон прямо возлагает на предприятие, учреждение, организацию обязанность провести с уволенным работником полный расчет, выплатить все принадлежащие ему суммы. В случае неисполнения такой обязанности по вине собственника или уполномоченного им органа наступает ответственность, предусмотренная ст. 117 Кодекса законов о труде Украины.

КАС ВС обратил внимание, что сроки обращения в суд по каждому основанию для начисления среднего заработка за все время задержки по день фактического расчета рассчитываются отдельно, передает Пятый ААС.

Согласно ст. 122 Кодекса административного судопроизводства Украины для обращения в административный суд за защитой прав, свобод и интересов лица устанавливается 6-месячный срок, который, если не установлено иное, исчисляется со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Для защиты прав, свобод и интересов лица этим Кодексом и другими законами могут устанавливаться другие сроки для обращения в административный суд, которые, если не установлено иное, исчисляются со дня, когда лицо узнало или должно было узнать нарушения своих прав, свобод или интересов.

Таким образом, КАСУ предусматривает возможность специальных сроков обращения в административный суд, имеющих преимущество в применении по сравнению с общим 6-месячным сроком, определенным в ч. 2 ст. 122 этим Кодекса. 

Таким специальным сроком для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождение, увольнение с публичной службы есть месячный срок, установленный ч. 5 ст. 122 КАСУ.

Ознакомиться с постановлением КАС ВС №160/914/23 можно по ссылке.

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