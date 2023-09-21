В пяти областях частично пропал свет: в Укрэнерго рассказали о последствиях ночного ракетного удара

398 населенных пунктов обесточены после первой за последние 6 месяцев вражеской атаки на энергообъекты Украины.

Источник фото: ДТЭК

В четверг, 21 сентября, в Украине произошло частичное обесточивание в разных регионах страны из-за последствий первой за последние 6 месяцев вражеской атаки на энергообъекты. Повреждения энергоинфраструктуры зафиксированы в западных и центральных регионах страны.

В результате атаки были повреждены энерголинии и подстанции, что привело к частичным обесточиваниям в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. Сейчас продолжается восстановление питания для потребителей, но из-за поврежденных сетей это может занять определенное время.

«Сегодня утром, 21 сентября, из-за массированной ракетной атаки врага получили повреждения объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях. Сейчас работа магистральных сетей в регионе восстановлена, продолжается запитка бытовых потребителей в сетях облэнерго», – говорится в сообщении.

Кроме того, боевые действия и артиллерийские обстрелы в прифронтовых районах, таких как Донецкая, Запорожская, Харьковская, Херсонская и Сумская области, также привели к повреждениям электросетей и обесточиванию некоторых населенных пунктов. Восстановление питания проводится при условии обеспечения безопасности и с разрешения военных.

На утро после этих событий без электроснабжения остается 398 населенных пунктов. Работники энергетических компаний продолжают работать для восстановления питания и восстановления электроснабжения в поврежденных регионах.

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