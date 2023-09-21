Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг депутатів, суддів Верховного Суду, членів ВККС і ВРП, інших політично значущих осіб

Також в Україні створять Єдиний державний реєстр національних публічних діячів.

Кабмін має до 20 березня 2024 року внести до Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності

Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні.

Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС

Верховний Суд висловив позицію щодо екстериторіального порядку опрацювання Пенсійним фондом України заяв щодо призначення або перерахунку пенсій.

З 1 жовтня держреєстратори зможуть вимагати доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів для встановлення кінцевого бенефіціара

1 жовтня набере чинності Наказ Мінюсту, за яким державний реєстратор має право вимагати від фізичних та юридичних осіб надання пояснень, необхідних для встановлення кінцевого бенефіціарного власника, надання копій документів, доступу до приміщень юридичної особи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юридичної особи

В який строк юридичні особи приватної форми власності повинні обов’язково зареєструватися в Електронному суді

ГПК, ЦПК та КАСУ передбачають різні кінцеві терміни для обов’язкової реєстрації електронних кабінетів юридичними особами приватного права – без такої реєстрації суди не прийматимуть позовні заяви до розгляду.

  1. В Україні

У п’яти областях частково зникло світло: в Укренерго розповіли про наслідки нічного ракетного удару

12:16, 21 вересня 2023
398 населених пунктів знеструмлені після першої за останні 6 місяців ворожої атаки на енергооб'єкти України.
У п’яти областях частково зникло світло: в Укренерго розповіли про наслідки нічного ракетного удару
Джерело фото: ДТЕК
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 21 вересня, в Україні сталося часткове знеструмлення в різних регіонах країни через наслідки першої за останні 6 місяців ворожої атаки на енергооб'єкти. Пошкодження енергоінфраструктури зафіксовані в західних та центральних регіонах країни.

У результаті атаки були пошкоджені енерголінії та підстанції, що призвело до часткових знеструмлень в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі триває відновлення живлення для споживачів, але через пошкоджені мережі це може зайняти певний час.

«Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго», – йдеться у повідомленні.

Крім того, бойові дії та артилерійські обстріли в прифронтових районах, таких як Донеччина, Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина та Сумщина, також призвели до пошкоджень електромереж та знеструмлення деяких населених пунктів. Відновлення живлення проводиться за умови забезпечення безпеки та з дозволу військових.

На ранок після цих подій без електропостачання залишається 398 населених пунктів. Працівники енергетичних компаній продовжують працювати для відновлення живлення та відновлення електропостачання в пошкоджених регіонах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області