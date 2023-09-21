У п’яти областях частково зникло світло: в Укренерго розповіли про наслідки нічного ракетного удару

398 населених пунктів знеструмлені після першої за останні 6 місяців ворожої атаки на енергооб'єкти України.

Джерело фото: ДТЕК

У четвер, 21 вересня, в Україні сталося часткове знеструмлення в різних регіонах країни через наслідки першої за останні 6 місяців ворожої атаки на енергооб'єкти. Пошкодження енергоінфраструктури зафіксовані в західних та центральних регіонах країни.

У результаті атаки були пошкоджені енерголінії та підстанції, що призвело до часткових знеструмлень в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Наразі триває відновлення живлення для споживачів, але через пошкоджені мережі це може зайняти певний час.

«Сьогодні вранці, 21 вересня, через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень об’єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях. Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго», – йдеться у повідомленні.

Крім того, бойові дії та артилерійські обстріли в прифронтових районах, таких як Донеччина, Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина та Сумщина, також призвели до пошкоджень електромереж та знеструмлення деяких населених пунктів. Відновлення живлення проводиться за умови забезпечення безпеки та з дозволу військових.

На ранок після цих подій без електропостачання залишається 398 населених пунктів. Працівники енергетичних компаній продовжують працювати для відновлення живлення та відновлення електропостачання в пошкоджених регіонах.

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