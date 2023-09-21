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Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС

Верховний Суд висловив позицію щодо екстериторіального порядку опрацювання Пенсійним фондом України заяв щодо призначення або перерахунку пенсій.

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Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС

11:18, 21 вересня 2023
Верховний Суд висловив позицію щодо екстериторіального порядку опрацювання Пенсійним фондом України заяв щодо призначення або перерахунку пенсій.
Принципи екстериторіальності при розгляді заяв про призначення та перерахунок пенсій мінімізують корупційні ризики та оптимізують навантаження на працівників ПФУ: позиція ВС
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Верховний Суд розглянув касаційну скаргу фізичної особи (позивач) на рішення судів першої та апеляційної інстанцій, якими відмовлено у задоволені позову особи до Пенсійного фонду України про визнання протиправними та нечинними положення абзацу 13 пункту 4.2 та абзацу 2 пункту 4.3 Розділу IV «Приймання, оформлення і розгляд документів» Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління ПФУ № 22-1 від 25 листопада 2005 року (зі змінами).

Верховний Суд відмовив у задоволені касаційної скарги позивача та залишив оскаржувані судові рішення без змін.

Спірним у цій справі є питання про відповідності деяких положень Порядку № 22-1 актам вищої юридичної сили, а саме положенням Конституції України та Закону України «Про звернення громадян». Так, позивач вказував, що оскільки він звернувся до ГУ ПФУ в м. Києві із заявою про перерахунок пенсії, то саме вказаний орган повинен був розглянути його заяву відповідно до порядку, визначеного Законом Закону «Про звернення громадян». Однак, його заява була розглянута органом, до якого позивач не звертався, та не у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян». Позивач стверджував, що оскільки положення абзацу 13 пункту 4.2 та абзацу 2 пункту 4.3 Розділу IV «Приймання, оформлення і розгляд документів» Порядку № 22-1 містять інший порядок розгляду звернень громадян, аніж той, який встановлений Конституцією України та Законом України «Про звернення громадян», то є підстави вважати, що ці положення Порядку № 22-1 є незаконними.

Суд встановив, що відповідно до змін, внесених Постановою правління ПФУ № 25-1 від 16 грудня 2020 року, 

  1. абзац 13 пункту 4.2 Порядку №22-1 викладено у такій редакції «після реєстрації заяви та сканування копій документів засобами програмного забезпечення за принципом екстериторіальності визначається структурний підрозділ органу, що призначає пенсію, який формує атрибути сканованих документів (із зазначенням часу їх створення), електронну пенсійну справу».
  2. абзац 2 пункту 4.3 Порядку №22-1 викладено у такій редакції «рішення за результатами розгляду заяви підписується керівником органу, що призначає пенсію (іншою посадовою особою, визначеною відповідно до наказу керівника органу, що призначає пенсію, щодо розподілу обов`язків), та зберігається в електронній пенсійній справі особи».

За результатами аналізу положень статей 5, 44 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», підпункту 2 пункту 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 280 від 23 липня 2014 року, а також абзацу 13 пункту 4.2 та абзацу 2, 3 пункту 4.3 Розділу IV «Приймання, оформлення і розгляд документів» Порядку №22-1 Верховний Суд сформулював такі правові висновки:

- відносини, що виникають між суб`єктами системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, регулюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Дія інших нормативно-правових актів може поширюватися на ці відносини лише у випадках, передбачених цим Законом, або в частині, що не суперечить цьому Закону;

- правлінню Пенсійного фонду України надано право приймати у межах повноважень, передбачених законом, постанови, затверджувати положення, інструкції та інші нормативно-правові акти Пенсійного фонду України, зокрема, і щодо порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсії;

- з моменту набрання чинності змін до абзацу 13 пункту 4.2 Порядку №22-1, а саме з 1 квітня 2021 року, після реєстрації заяви, зокрема і щодо перерахунку пенсії, та сканування копій документів засобами програмного забезпечення за принципом екстериторіальності визначається структурний підрозділ органу, що призначає пенсію, який формує атрибути сканованих документів (із зазначенням часу їх створення), електронну пенсійну справу;

- рішення за результатами розгляду заяви, розподіленої за принципом екстериторіальності, у тому числі про перерахунок пенсії, приймається не пізніше 10 днів після її надходження та підписується керівником органу, що призначає пенсію (іншою посадовою особою, визначеною відповідно до наказу керівника органу, що призначає пенсію, щодо розподілу обов`язків) та зберігається в електронній пенсійній справі особи.

З огляду на вищезазначене Суд дійшов висновку, що актами вищої юридичної сили щодо норм Порядку №22-1 є Конституція України (статті 46, 92), Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інші закони, які врегульовують питання пенсійного забезпечення, однак позивачем у позовній заяві, апеляційній та касаційній скаргах не наведено достатніх та переконливих мотивів щодо невідповідності положень Порядку №22-1 вказаним нормативно-правовим актам, а Верховним Судом самостійно у межах цієї справи такого не встановлено.

У цій справі Верховний Суд зазначив, що положення абзацу 13 пункту 4.2 та абзацу 2 пункту 4.3 Розділу IV «Приймання, оформлення і розгляд документів» Порядку № 22-1 мають легітимну мету (гарантують централізовану та прозора систему контролю за процесами призначення та перерахунку пенсій, мінімізують корупційні ризики, зумовлені особистими контактами з громадянами, попереджають можливі випадки зволікань у прийнятті рішення, оптимізують навантаження на працівників, розширюють способи звернень до територіальних органів Пенсійного фонду України) та відповідають критерію «якості закону» (зокрема, відповідають принципу передбачуваності (principle of foreseeability) та не передбачають можливість різного тлумачення чи правозастосування).

Постанова Верховного Суду від 25 липня 2023 року у справі № 640/1873/22 (адміністративне провадження № К/990/12324/23).

Автор: Наталя Мамченко

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