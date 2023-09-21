Минюст подал в ВАКС иск о применении санкции к российскому ПАО «Роствертол»

«Роствертол» выполняет полный цикл производства боевых вертолетов, которые используются рф в ходе полномасштабного вторжения.

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции к Ростовскому вертолетному производственному комплексу ПАО «Роствертол» имени Б.М.Слюсар. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«19 сентября 2023 Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях» к Ростовскому вертолетному производственному комплексу Публичного акционерного общества «Роствертол» имени Б.М.Слюсар, с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: Акционерного общества «Вертолеты России», Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Государственного предприятия «Львовский государственный завод «ЛОРТА».

«Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.М.Слюсаря (ПАО «Роствертол») является предприятием в российской федерации, которое выполняет полный цикл производства современной вертолетной техники, разрабатывает и производит военную технику, в частности, боевые вертолеты, модернизированные вертолеты, такие как Ми-24, Ми-35, Ми-28, которые используются российской федерацией в ходе полномасштабного вторжения», - говорится в сообщении.

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