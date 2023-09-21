Кабмин должен до 20 марта 2024 года внести в Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности

20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности». Напомним, основным инициатором закона выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов. Законопроект 5707 был принят 24 августа.
Хотя основной массив норм закона вводится в действие через один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине, однако некоторые положения дают старт процессам уже сейчас.
Так, с 20 сентября 2023 года начинается отсчет 6 месяцев для внесения Кабмином законопроекта относительно лоббизма и лоббистской деятельности.
Соответствующая императивная норма предусмотрена заключительными положениями нового закона.
Соответственно предлагается определить, что участниками правотворческой деятельности являются:
1) субъект правотворческой деятельности;
2) субъект правотворческой инициативы;
3) субъект обеспечения правотворческой деятельности;
4) заинтересованные лица.
Именно последних будет касаться новый законопроект о лоббизме.
В соответствии с законом о правотворческой деятельности заинтересованными лицами для целей настоящего Закона являются физические и юридические лица, на которых повлияет принятие (издание) соответствующего нормативно-правового акта, а именно:
1) граждане Украины;
2) иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины;
3) общественные объединения, профессиональные союзы и их объединения, творческие союзы и их объединения, благотворительные и религиозные организации;
4) ассоциации органов местного самоуправления, органы самоорганизации населения;
5) непредпринимательские общества, хозяйствующие субъекты и их объединения, организации работодателей и их объединения, органы профессионального самоуправления, саморегулирующиеся организации;
6) другие лица, прав, свобод, интересов или обязанностей которых относится к соответствующему нормативно-правовому акту.
Заинтересованные лица могут инициировать подготовку проекта нормативно правового акта перед субъектом правотворческой инициативы.
Заинтересованные лица принимают участие в правотворческой деятельности в соответствии с Конституцией Украины, настоящим Законом, законами о публичных консультациях, лоббизме и лоббистской деятельности, а также другими законами Украины.
Автор: Наталья Мамченко
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