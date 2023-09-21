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Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

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Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

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  1. В Украине

Сразу шесть нелегалов: мужчины спрятались в прицепе грузовика, чтобы выехать в Молдову

21:03, 21 сентября 2023
Пограничники пресекли попытку нелегального выезда из Украины в Молдову в прицепе грузовика.
Сразу шесть нелегалов: мужчины спрятались в прицепе грузовика, чтобы выехать в Молдову
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Украинские пограничники пресекли попытку шести мужчин нелегально выехать из Украины в Молдову, спрятавшись в прицепе грузовика. Инцидент произошел на транзитном участке дороги «Маяки – Удобное» в Одесской области. Об этом сообщает ГПСУ.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили шестерых мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдову. Лица были найдены благодаря информации, которая распространялась через закрытый телеграмм-канал.

По данным следствия, нелегальные путешественники прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор поездки осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Несмотря на трудности такого путешествия, оно обошлось им примерно в 4-5 тысяч гривен.

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