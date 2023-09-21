Сразу шесть нелегалов: мужчины спрятались в прицепе грузовика, чтобы выехать в Молдову

Пограничники пресекли попытку нелегального выезда из Украины в Молдову в прицепе грузовика.

Украинские пограничники пресекли попытку шести мужчин нелегально выехать из Украины в Молдову, спрятавшись в прицепе грузовика. Инцидент произошел на транзитном участке дороги «Маяки – Удобное» в Одесской области. Об этом сообщает ГПСУ.

Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили шестерых мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдову. Лица были найдены благодаря информации, которая распространялась через закрытый телеграмм-канал.

По данным следствия, нелегальные путешественники прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика. Организатор поездки осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Несмотря на трудности такого путешествия, оно обошлось им примерно в 4-5 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.