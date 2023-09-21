Кулеба зі Столтенбергом обговорив співпрацю Україна-НАТО та підготовку до саміту

Міністр закордонних справ обговорив з Генсеком НАТО співпрацю Україна та НАТО.

Джерело фото: Тwitter / Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, – розповів глава українського зовнішньополітичного відомства у Twitter.

Він зазначив, що в ході зустрічі, була обговорена підготовка до наступного Вашингтонського саміту НАТО.

«Ми обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО, результати міністерської зустрічі Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту», – сказав Кулеба.

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