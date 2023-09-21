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  1. В Україні

Рада ухвалила постанову, яка фактично скасовує висновок Держаудитслужби щодо військових закупівель

11:55, 21 вересня 2023
Парламент постановив, щоб уряд гарантував виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку у складі вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Рада ухвалила постанову, яка фактично скасовує висновок Держаудитслужби щодо військових закупівель
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Верховна Рада ухвалила постанову № 10071 щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану. 

За постанову проголосували 306 нардепів.

Зокрема, парламент постановив, щоб уряд гарантував виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх виконанням, а також суми прибутку у складі вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, відповідно до умов державних контрактів.

"Ця постанова усуває проблему, яка дозволяла міністерствам включати прибуток у ціну товарів під час оборонних закупівель, пізніше це визнали збитками держави, а потім сталось багато проблем, які фактично заблокували закупівлю в українських виробників ВПК", – пояснив нардеп.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк, в такий спосіб Рада фактично скасувала висновок Держаудитслужби по військових закупівлях.

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