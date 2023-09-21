В Хмельницкой области женщина судилась с соседкой из-за самовольно построенного забора и просила взыскать моральный вред: что решил суд

Спор возник из-за самовольно построенного на грани забора, часть которого заняла земельный участок истицы.

Фото: Хмельницкий апелляционный суд

В суд обратилась жительница Хмельницкой области с просьбой взыскать моральный ущерб с ее соседки. Мол, та общими средствами выстроила на границе каменную стену, при этом самовольно заняла часть ее земельного участка. Просьба освободить землю не действовала, поэтому она подала в суд иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Городокский районный суд Хмельницкой области его удовлетворил – обязан соседку освободить 0,096 га путем сноса надземной и подземной части каменной стены. Это решение оставил без изменений и апеляционный суд.

Ввиду того, что соседка нарушала право на пользование землей 1195 дней, женщина просила взыскать с нее 11950 гривен морального ущерба – по 10 гривен за каждый день.

Местный суд в удовлетворении иска отказал. По мнению судьи, истица не доказала, что соседка причинила ей моральные страдания или утраты неимущественного характера и не обосновала, как она определяла размер морального вреда.

Женщина обжаловала решение в апелляционный суд – просила его отменить и удовлетворить ее иск.

Судебная коллегия ХАС частично согласилась с доводами апелляционной жалобы. В частности, отметила, что Городоксий районный суд, принимавший решение об устранении препятствий в пользовании земельным участком, установил факт противоправных виновных действий ответчицы, самовольно занявшей часть соседских земельных участков, установив ограждение длиной 31,9 метра.

Апелляционный суд приходит к выводу о доказанности истцом наличия морального вреда, выразившегося в его душевном волнении и страданиях, связанных с незаконным лишением права пользования своей собственностью участков именно из-за неправомерных действий [соседки]», – констатировал Апелляционный суд.

Принимая во внимание характер правонарушения, степень вины ответчика и глубину физических и душевных страданий истицы, время, в течение которого она не могла пользоваться своей собственностью и в течение которого восстанавливала нарушенное право собственности, требования разумности и справедливости, апелляционный суд считает, что с соседки следует взыскать 5000 грн морального вреда.

Коллегия судей частно удовлетворила апелляционную жалобу: отменила решение Городокского районного суда и приняла новое, взыскав в пользу истицы 5000 гривен морального вреда.

С текстом постановления апелляционного суда по делу №672/425/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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