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Верховная Рада решит, что делать с судьями, которых рекомендовала уволить ВККС, но Высший совет правосудия с ней не согласился

Парламент рассмотрит вопрос судьбы судей, которых ВККС в свое время рекомендовала уволить из-за непрохождения квалификационного оценивания, но Высший совет правосудия на это не согласился.

Государство должно обеспечить защиту гарантий независимости прокуроров подобно тому, как это сделано для судей, - Решение КСУ

Европейские стандарты обязывают Украину как государство-член Совета Европы гарантировать защиту статуса прокурора законом как нормативным актом того же уровня, что гарантирует защиту статуса судьи, чтобы обеспечить условия для действенного правосудия в соответствии с требованиями правовластия.

ГБР добавили в список органов, где не будут уменьшать прожиточный минимум для расчета оклада

Должностные оклады НАПК, НАБУ и следователей ГБР не будут ограничивать уменьшенным прожиточным минимумом.

Верховная Рада изменила подход к декларированию объектов, находящихся во владении или пользовании декларанта или членов его семьи

Объекты, находящиеся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, нужно будет декларировать по-новому.

В Украине будет создан Государственный реестр национальных публичных деятелей с целью мониторинга их сделок

В Реестр должны попасть министры, народные депутаты, судьи Верховного Суда и апелляционных судов, члены ВСП, ВККС и другие национальные публичные деятели.

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Внесение информации об участниках судебного процесса в подсистеме «Электронный суд»: памятка

13:12, 21 сентября 2023
Ошибочное заполнение данных может привести к неполучению процессуальных документов.
Внесение информации об участниках судебного процесса в подсистеме «Электронный суд»: памятка
Источник фото: protocol.ua
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От пользователей системы «Электронный суд» поступило сообщение о неверном внесении или отсутствии информации об участниках судебного процесса в компьютерные программы «Д-3» и «ДСС». Во избежание подобных ошибок и обеспечения корректного обмена документами между судами и участниками судебных процессов госпредприятие ГСА, которое занимается введением электронного судопроизводства, предоставило следующую памятку:

  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, паспортные данные или идентификационный код юридического лица являются основными параметрами для обмена электронными документами. При регистрации заявлений, поступающих в суд через систему «Электронный суд», это поле автоматически заполняется с электронной подписи лица, подающего заявление.
  • Внесение информации об идентификационных данных участника судебного процесса (РНОКПП/Паспорт или ЕГРПОУ/ИНН) должно быть выполнено ответственным работником аппарата суда в программах «Д-3» и «ДСС».
  • Необходимо своевременно и корректно вносить информацию в статистическую карту в поле «РНОКПП/Паспорт» или «ЕГРПОУ/ИНН» участника судебного процесса. Ошибочное заполнение этих данных может привести к неотправке процессуальных документов, нарушению требований по конфиденциальности и разглашению персональных данных участников процесса.

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