Внесение информации об участниках судебного процесса в подсистеме «Электронный суд»: памятка

Ошибочное заполнение данных может привести к неполучению процессуальных документов.

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От пользователей системы «Электронный суд» поступило сообщение о неверном внесении или отсутствии информации об участниках судебного процесса в компьютерные программы «Д-3» и «ДСС». Во избежание подобных ошибок и обеспечения корректного обмена документами между судами и участниками судебных процессов госпредприятие ГСА, которое занимается введением электронного судопроизводства, предоставило следующую памятку:

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, паспортные данные или идентификационный код юридического лица являются основными параметрами для обмена электронными документами. При регистрации заявлений, поступающих в суд через систему «Электронный суд», это поле автоматически заполняется с электронной подписи лица, подающего заявление.

Внесение информации об идентификационных данных участника судебного процесса (РНОКПП/Паспорт или ЕГРПОУ/ИНН) должно быть выполнено ответственным работником аппарата суда в программах «Д-3» и «ДСС».

Необходимо своевременно и корректно вносить информацию в статистическую карту в поле «РНОКПП/Паспорт» или «ЕГРПОУ/ИНН» участника судебного процесса. Ошибочное заполнение этих данных может привести к неотправке процессуальных документов, нарушению требований по конфиденциальности и разглашению персональных данных участников процесса.

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