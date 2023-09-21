Поставляли оборудование для атомных электростанций рф: разоблачили двух должностных лиц украинского предприятия

Разоблачены два должностных лица украинского предприятия, которое поставляло оборудование в рф и беларусь и выполняло контракты с российскими предприятиями.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили двух должностных лиц украинского предприятия, которые были уведомлены о подозрении в коллаборационной деятельности, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, одно из крупнейших предприятий в Европе, работающее в г. Сумы, входит в состав российской группы компаний ГМС Групп, бенефициарными владельцами которой являются граждане рф. Предприятия, которые образовывали единый холдинг, действовали в разных странах, включая россию, Республику беларусь, Казахстан и Германию, и участвовали в строительстве и ремонте атомных электростанций.

До событий 24 февраля 2022 года украинское предприятие поставляло продукцию в российскую федерацию и выполняло контракты с российскими предприятиями. Однако после введения санкций против россии со стороны Украины, предприятия холдинга разработали схему обхода этих санкций.

В частности, была осуществлена замена заказчика между украинским, российским и немецким предприятиями ГМС Групп. Немецкое предприятие платило авансовые платежи российскому предприятию и подавало продукцию из Украины в индийское предприятие, с которым российский холдинг заключал контракты на строительство атомных станций на своей территории.

Правоохранительные органы установили должностных лиц украинского предприятия, которые принимали участие в переговорах с представителями российской федерации. Сейчас проводится изъятие оборудования и наложение ареста на имущество предприятия на общую сумму около 365 миллионов гривен.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.