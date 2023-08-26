Погоріли на хабарі у 500 000 грн: викрили службовця «Київводоканалу» та керівника приватної фірми

Зловмисники створили «схему» отримання коштів за надання комунальних послуг.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що у Києві правоохоронці викрили на одержанні хабара службовця «Київводоканалу» та керівника приватної фірми. Про це йдеться у пресслужбі департаменту.

У відомстві зазначають, що у 2023 році приватному підприємцю було безпідставно відключено централізоване водопостачання.

«Після звернення до ПрАТ АК «Київводоканал» чоловіку не надавалися роз’яснення та строки усунення проблеми. Згодом підприємцю запропонували звернутися до іншої приватної фірми для вирішення проблемної ситуації. Керівник фірми, виступивши у ролі посередника, повідомив, що для вирішення проблем із водопостачанням потрібно надати 500 тисяч гривень неправомірної вигоди», - сказано у повідомленні.

24 серпня службовець «Київводоканалу» та посередник були затримані під час одержання 400 тисяч гривень. Раніше правоохоронці задокументували отримання 100 000 неправомірної вигоди.

У ході санкціонованих обшуків у офісному приміщенні вилучили службові документи, печатки, засоби зв’язку.

Наразі обом фігурантам повідомлено підозри за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали керівника однієї з дослідних станцій Карпатського регіону НААН України, який просив хабар за укладання договору.

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