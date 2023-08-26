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Погорели на взятке в 500 000 грн: разоблачили служащего «Киевводоканала» и руководителя частной фирмы

14:20, 26 августа 2023
Злоумышленники создали «схему» получения средств за предоставление коммунальных услуг.
Погорели на взятке в 500 000 грн: разоблачили служащего «Киевводоканала» и руководителя частной фирмы
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки служащего «Киевводоканала» и руководителя частной фирмы. Об этом говорится в пресс-службе департамента

В ведомстве отмечают, что в 2023 году частному предпринимателю было безосновательно отключено централизованное водоснабжение.

«После обращения в ЧАО АК «Киевводоканал» мужчине не предоставлялись разъяснения и сроки устранения проблемы. Впоследствии предпринимателю предложили обратиться в другую частную фирму для решения проблемной ситуации. Руководитель фирмы, выступив в роли посредника, сообщил, что для решения проблем с водоснабжением нужно предоставить 500 тысяч гривен неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

24 августа служащий «Киевводоканала» и посредник были задержаны при получении 400 тысяч гривен. Ранее правоохранители задокументировали получение 100 тысяч неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных обысков в офисном помещении изъяли служебные документы, печати, средства связи.

Обоим фигурантам сообщено о подозрения по ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали руководителя одной из исследовательских станций Карпатского региона НААН Украины, который просил взятку за заключение договора. 

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