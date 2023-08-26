Активы коллаборанта Сальдо и его семьи передали в собственность государства

Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества.

Активы коллаборанта Владимира Сальдо и его семьи взысканы в доход государства. Их передали в управление Фонда государственных имуществ Украины. Об этом заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Министерство экономики.

"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников были переданы в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности на эти активы, а впоследствии приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", – пояснила она.

Решением правительства в Фонд госимущества было передано:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

здание на 236,7 кв. в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м) и Херсоне (36,8 кв. м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% ЧАО Каштан (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) – оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% ЧАО Дельта Сервис (транспортная компания) – оформленное на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО Бебко-Авто (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) – записано на дочь Сальдо;

40% ООО Конка (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо

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