Из Одессы вышло второе судно после остановки «зернового соглашения»

Судно идет в порт Варна в Болгарии.

Из порта Одессы в субботу, 26 августа, вышел балкер PRIMUS. Судно находилось в украинском порту с начала войны. Об этом сообщил руководитель проекта "Института Черноморских Стратегических исследований" Андрей Клименко.

Он отметил, что судно идет в порт Варна в Болгарии. Вероятное время прибытия – 27 августа.

Клименко добавил, что балкер прибыл в Одессу еще 20 февраля 2022 года и в июле этого года сменил владельца (вместо греческой Erma Marine SA им стала Nova Polar из Сингапура), а также название (во время блокады сухогруз назывался POLARSTAR).

Напомним, что 16 августа из порта Одесса вышел контейнеровоз "Joseph Schulte".

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