З Одеси вийшло друге судно після зупинки «зернової угоди»

Судно йде у порт Варна у Болгарії.

Фото: Facebook/Andrii Klymenko

З порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшов балкер PRIMUS. Судно перебувало в українському порту з початку війни. Про це повідомив керівник проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Він зазначив, що судно йде у порт Варна в Болгарії. Ймовірний час прибуття - 27 серпня.

Клименко додав, що балкер прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року і у липні цього року змінив власника (замість грецької Erma Marine SA ним стала Nova Polar із Сінгапуру), а також назву (під час блокади суховантаж називався POLARSTAR).

Нагадаємо, що 16 серпня з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte".

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