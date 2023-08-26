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  1. У світі

Колумбія ввела третю стать в офіційних документах

20:14, 26 серпня 2023
Громадяни Колумбії зможуть закріплювати свою небінарну гендерну ідентичність у посвідченнях особи, вказуючи стать «X».
Колумбія ввела третю стать в офіційних документах
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Міністерство закордонних справ Колумбії заявило, що країна почала видавати паспорти з гендерною приналежністю "X" для людей, які ідентифікують себе як небінарні. Про це пише The Manila Times.

У березні 2022 року колумбійський суд постановив, що люди повинні мати можливість реєструвати свою стать як небінарну в офіційних документах, що посвідчують особу.

За наступні сім місяців, згідно з офіційними даними, 26 людей вирішили внести цю зміну у свої посвідчення особи та свідоцтва про народження.

Колумбійці можуть скористатися новим правом як у своїй країні, так і в її закордонних представництвах.

Таким чином Колумбія стала однією з десяти держав, де громадяни мають право вказувати третю стать.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини схвалив спрощення зміни імені та статі. 

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