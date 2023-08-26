Колумбия ввела третий пол в официальных документах

Граждане Колумбии смогут закреплять свою небинарную гендерную идентичность в удостоверениях личности, указывая пол «X».

Министерство иностранных дел Колумбии заявило, что страна начала выдавать паспорта с гендерной принадлежностью X для людей, которые идентифицируют себя как небинарные. Об этом пишет The Manila Times.

В марте 2022 года колумбийский суд постановил, что люди должны иметь возможность регистрировать свой пол как небинарный в официальных документах, удостоверяющих личность.

За следующие семь месяцев, согласно официальным данным, 26 человек решили внести это изменение в свои удостоверения личности и свидетельства о рождении.

Колумбийцы могут воспользоваться новым правом как в своей стране, так и в ее зарубежных представительствах.

Таким образом, Колумбия стала одним из десяти государств, где граждане имеют право указывать третий пол.

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