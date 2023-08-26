Активи колаборанта Сальдо та його сім'ї передали у власність держави

Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна.

Активи колаборанта Володимира Сальдо і його сім'ї стягнуто в дохід держави. Їх передали в управління Фонду державного майна. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Міністерство економіки.

"Майно і активи зрадника Володимира Сальдо, а також його найближчих родичів, було передано в дохід держави. Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності на ці активи, а згодом приватизацію або передачу в оренду цього майна. Кошти від продажу або їхньої оренди мають поповнити державний бюджет України", - пояснила вона.

Рішенням уряду до Фонду держмайна було передано:

три земельні ділянки;

готель на 3279,9 кв. м у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ Каштан (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ Дельта Сервіс (транспортна компанія) - оформлене на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ Бебко-Авто (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) - записано на доньку Сальдо;

40% ТОВ Конка (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

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