Парламент схвалив законопроект про обмеження ставок мікрокредитувальників для захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування

Законопроект передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%.

21 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 9422 щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

Задекларована мета – запровадження закріпленої законом гарантії ефективного захисту найуразливішої категорії споживачів від високоризикового кредитування. Основний законопроект №9422 передбачає максимальний розмір денної процентної ставки за споживчим кредитом у розмірі 1%, але з перехідним періодом: 2,5 % протягом перших трьох місяців із дня набрання чинності законом та з наступним зниженням до 1,5 % ще на 3 місяці.

Метою проекту №9422 є виконання міжнародних зобов'язань, взятих Україною перед МВФ, стимулювання відповідального кредитування фінансовими установами, оптимізації наглядових повноважень Нацбанку, зокрема щодо здійснення банківського нагляду у формі інспекційних перевірок, поновлення можливості застосування НБУ заходів впливу у вигляді віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних.

Законопроектом №9422 пропонується:

1) вивести нормативно-правові акти НБУ, спрямовані на виконання ним функції державного регулювання та нагляду на ринках небанківських фінансових послуг з-під сфери дії Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

2) запровадити показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом», визначити порядок його розрахунку та встановити максимальний його розмір на рівні 1% у день від загального розміру кредиту;

3) встановити вимоги обов’язкового зазначення у договорі про споживчий кредит інформації про денну процентну ставку (крім споживчих кредитів, виконання зобов’язань за якими забезпечено заставою/іпотекою або правом довірчої власності);

4) заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит;

5) наділити Нацбанк повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, застосовувати професійне судження при здійсненні нагляду у сфері споживчого кредитування, в тому числі контролю за дотриманням законодавства про рекламу фінансових послуг, а також встановлювати додаткові вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;

6) зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту хоча б до одного з бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій, здійснювати оцінку кредитоспроможності споживача з урахуванням вимог, встановлених законодавством;

7) заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

8) надати права уповноваженим НБУ особам під час проведення інспекційної перевірки одержувати документи/інформацію шляхом віддаленого доступу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, бути присутніми на загальних зборах учасників банку, засіданнях ради банку, правління банку та комітетів банку, а також на засіданнях колегіальних органів учасника банківської групи, здійснювати перевірку осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, за їх місцезнаходженням та/або шляхом віддаленого доступу до систем автоматизації, документів та інформації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

9) покласти на об’єкт перевірки зобов’язання щодо забезпечення безоплатного надання документів/інформації шляхом віддаленого доступу з 3 використанням інформаційно-комунікаційних технологій та завчасного інформування уповноважених Національним банком України осіб про проведення засідань колегіальних органів;

10) продовжити мораторій на застосування заходів впливу Нацбанком на підставі окремих положень статей 75 та 76 «Про банки і банківську діяльність», що покладають на регулятора обов’язок приймати рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних відповідно до певних критеріїв, лише для банків, які протягом дії воєнного стану подадуть НБУ програму капіталізації, в тому числі програму капіталізації/реструктуризації, складену за результатами оцінки стійкості банку та забезпечуватимуть виконання погодженої Нацбанком програми у визначені в ній строки. Для решти випадків дія положень статей 75 та 76 Закону про банки буде поновлена.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.