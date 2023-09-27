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  1. В Україні

Чи оподатковуються аліменти військовим збором: пояснення

07:00, 27 вересня 2023
Податківці навели правила оподаткування військовим збором суми доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін.
Чи оподатковуються аліменти військовим збором: пояснення
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Державна податкова служба у Житомирській області роз’яснила, чи оподатковуються військовим збором аліменти.

Відповідно до пп. 1.2 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 ПКУ.

Згідно з п. 163.1 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено пп. 164.2.1 – 164.2.20 ПКУ.

До зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені пп. 164.2.20 ПКУ.

Підпунктом 165.1.14 ПКУ встановлено, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу аліменти, які виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.

Разом з тим, відповідно до абзацу першого пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у пп. 3 і 4 п. 170.13-1 ПКУ та п. 14 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, зазначені в абзаці першому п. 10 підрозд. 1 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.9 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ), та доходи, зазначені в пп. 13, 15, 16, 17 і 18 підрозд. І розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ (пп. 1.10 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Враховуючи зазначене, сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується військовим збором.

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