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Закликав до створення так званої «Федеративноїї республіки Україна» та виправдовував агресію рф: у Львові засудили чоловіка

17:44, 27 вересня 2023
Засуджено мешканця Львова за виправдовування збройної агресії у забороненій соціальній мережі.
Закликав до створення так званої «Федеративноїї республіки Україна» та виправдовував агресію рф: у Львові засудили чоловіка
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Львівський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу обвинуваченого С. на вирок Сихівського районного суду м. Львова від 29 березня 2023 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Обставини справи

З початку повномасштабного вторгнення збройними силами російської федерації на територію України, а саме з 24 лютого 2022 року у громадянина України обвинуваченого С. виник злочинний умисел на розповсюдження матеріалів у забороненій в Україні соціальній мережі із закликами до вчинення дій, з метою зміни меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, поєднаного з розпалюванням національної ворожнечі.

Так, перебуваючи за місцем проживання, керуючись ідеологічними мотивами, здійснив розповсюдження матеріалів, у яких містився публічний заклик щодо необхідності припинення існування України та створення на частині її території нової держави із назвою «Федеративна Республіка Україна», поєднаний із розпалюванням національно ворожнечі, вираженої у звинуваченнях України в репресивних методах та ідеології нацизму. Також поширював текстово-графічний матеріал, у якому зображено частину карти України з обрисами у вигляді свині, яку поїдає ведмідь, що ніби символізує російську федерацію. Підтримував у дописах анексію Криму.

Вироком Сихівського районного суду м. Львова львів’янина визнано винуватим та призначено йому остаточне покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Стягнуто на користь держави 16 898,30 грн судових витрат.

Розгляд апеляційної скарги

Не погоджуючись із вироком обвинувачений С. подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вирок та призначити покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Прокурор заперечив доводи апелянта, оскільки призначене покарання є обґрунтованим та законним. Адже обвинувачений С. вчинив 14 епізодів кримінальних правопорушень щодо розпалювання ворожнечі, виправдовування агресії рф та в цілому зміни конституційного ладу.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу залишити без задоволення, а вирок Сихівського районного суду м. Львова від 29 березня 2023 року відносно засудженого С. – залишити без змін.

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