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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

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Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

12:07, 5 жовтня 2023
Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського
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5 жовтня Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП та надала згоду на утримання від вартою судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського.

З 14 присутніх членів ВРП «за» проголосувало 14.

Під час засідання члени ВРП поцікавилися підставами виїзду та перебування Володимира Сердинського за кордоном, у Відні у березні 2023 року. Суддя вказав, що він виїжджав на круглий стіл за персональним запрошенням. Однак деталі заходу він не розповів. «Ви всі три тижні, 18 днів, були на конференції у Відні? Чи була у Вас програма цього заходу? Ви виступали?» - поцікавились члени ВРП. Суддя відповів, що його запросили волонтери.

«А як Ви можете пояснити наявність фотографій з відпочинку під час цього відрядження, які є у матеріалах справи?» - запитали члени ВРП. «Я не весь час був», відповів суддя. «Тобто, Ви підтверджуєте, що відпочивали на круїзному лайнері?» - додали члени ВРП.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та НАБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції.

Так, співробітники СБУ та НАБУ викрили його «на гарячому» при отриманні траншу неправомірної вигоди розміром 3 тис. доларів.

«За даними слідства, суддя одержав хабаря від представника однієї зі сторін у цивільній справі. За це – обіцяв ухвалити рішення на користь цієї сторони.

Неправомірну вигоду отримував двома траншами: спочатку 1 тис. доларів за рішення, що зобов'язало іншу сторону шукати додаткові докази у справі, а ще 3 тис. – за рішення про стягнення боргу на користь позивача», — йдеться у повідомленні.

Правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків, як зазначила у повідомленні СБУ, у судді вилучено розфасовані в різних конвертах 15 600 доларів.

Автор: Наталя Мамченко

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