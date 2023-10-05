Законопроєкт щодо посилення автономності САП – хороший початок, проте необхідні доопрацювання, – голова місії МВФ

МВФ розглянуло урядовий законопроект про посилення автономності САП та зазначило про необхідність технічної роботи.

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Урядовий законопроект щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є кроком у правильному напрямку. Однак, МВФ вважає, що цей законопроект потребує додаткового вдосконалення, враховуючи наявні пропозиції, – повідомив глава місії МВФ Гевін Грей, пише «Інтерфакс-Україна».

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у проведенні реформи антикорупційних органів в Україні. Однак Грей підкреслює, що докладніше вивчення і опрацювання зареєстрованих законопроєктів щодо посилення інституційної автономії САП є необхідним для виконання умов структурного програмного кредитування з Україною (EFF) до кінця року.

Грей вважає, що обговорення реформи антикорупційних органів в Україні було «загалом хорошим», але наголошує, що українській владі ще залишається працювати над покращенням цього законопроекту.

МВФ розглянуло урядовий законопроект №10060, а також ще два альтернативних варіанти. Грей висловив переконаність, що для досягнення поставлених завдань потрібно провести певну «технічну роботу» щодо удосконалення цих пропозицій та розробки остаточного закону, який відповідає програмі МВФ та зобов'язанням України перед Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, але при цьому відповідає українському законодавству.

«Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі, а також зобов'язанням України перед ЄС та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою», – сказав Грей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано вже три законопроекти про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідна вимога про посилення САП міститься у проекті Плану реформ, переданих США на платформу донорів.

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