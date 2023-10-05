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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

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Законопроєкт щодо посилення автономності САП – хороший початок, проте необхідні доопрацювання, – голова місії МВФ

12:36, 5 жовтня 2023
МВФ розглянуло урядовий законопроект про посилення автономності САП та зазначило про необхідність технічної роботи.
Законопроєкт щодо посилення автономності САП – хороший початок, проте необхідні доопрацювання, – голова місії МВФ
Джерело фото: Аntikor
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Урядовий законопроект щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є кроком у правильному напрямку. Однак, МВФ вважає, що цей законопроект потребує додаткового вдосконалення, враховуючи наявні пропозиції, – повідомив глава місії МВФ Гевін Грей, пише «Інтерфакс-Україна».

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес у проведенні реформи антикорупційних органів в Україні. Однак Грей підкреслює, що докладніше вивчення і опрацювання зареєстрованих законопроєктів щодо посилення інституційної автономії САП є необхідним для виконання умов структурного програмного кредитування з Україною (EFF) до кінця року.

Грей вважає, що обговорення реформи антикорупційних органів в Україні було «загалом хорошим», але наголошує, що українській владі ще залишається працювати над покращенням цього законопроекту.

МВФ розглянуло урядовий законопроект №10060, а також ще два альтернативних варіанти. Грей висловив переконаність, що для досягнення поставлених завдань потрібно провести певну «технічну роботу» щодо удосконалення цих пропозицій та розробки остаточного закону, який відповідає програмі МВФ та зобов'язанням України перед Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, але при цьому відповідає українському законодавству.

«Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі, а також зобов'язанням України перед ЄС та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою», – сказав Грей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано вже три законопроекти про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідна вимога про посилення САП міститься у проекті Плану реформ, переданих США на платформу донорів.

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