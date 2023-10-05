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«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

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«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

11:50, 5 жовтня 2023
Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».
«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу
Джерело фото: dsnews.ua
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5 жовтня Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував до ухвалення в другому читанні та в цілому законопроект 10037 про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу.

Голова Комітету Роксолана Підласа повідомила про те, в якому вигляді парламент буде приймати цей законопроект. Нагадаємо, спочатку депутати попереджали про його ризики, зокрема про те, що у громад заберуть «військовий ПДФО».

«Комітет з питань бюджету підтримав законопроект 10037 з наступними змінами до 2 читання:

1) «звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64% (при цьому не менше 4% податку мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення),

2) у 2024 році реверс не вилучається з усіх громад,

3) у 2024 році всі громади дотягуються до рівня доходів 2021 року дотаціями,

4) закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення «військового ПДФО», який застосовується з 1 жовтня 2023 року

5) села та селища отримають можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном (зараз тільки міські громади можуть здійснювати)

6) залишки на рахунках ОМС можна буде використовувати також на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії», зазначила Роксолана Підласа.

Нагадаємо, 20 вересня, Верховна Рада підтримала цей проект за основу. Він передбачав переспрямування «військового ПДФО» з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету.

Автор: Наталя Мамченко

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