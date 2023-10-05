НАЗК внесло найнебезпечніші сервіси Yandex до переліку кандидатів на санкції

Сервіси Yandex потрапили до переліку кандидатів на санкції як один з важелів російської пропаганди.

Джерело фото: Alliance For Securing Democracy

Національне агентство з питань запобігання корупції включило ряд дочірніх компаній Yandex до списку кандидатів на санкції. Ці компанії активно працюють в росії, сплачуючи значні податки до державного бюджету росії. Окрім цього, сервіси Yandex вже давно фігурують в російській пропаганді та підтримують тісний зв'язок з федеральною службою безпеки, надаючи їй доступ до приватних даних користувачів. Про це повідомили в НАЗК.

Важливо зауважити, що йдеться не про одну конкретну компанію Yandex, а про різноманітні сервіси, як внутрішньо-російські, так і міжнародні. Співзасновник Yandex Аркадій Волож був включений до санкційних списків Європейського Союзу у червні 2022 року через фінансову підтримку російського уряду. Однак у серпні 2023 року він вперше засудив війну проти України та звернувся до Євросоюзу із проханням скасувати санкції і відновити роботу позаросійських сервісів Yandex, таких як Yangoo.

Докладніше про небезпеку сервісів Yandex:

«Яндекс-пошук» пропагує інформацію, яка відповідає алгоритмам, налаштованим на видачу кремлівських поглядів та виключає критику влади або правдиву інформацію про війну проти України.

«Яндекс-гроші» на 75% належить російському Сбербанку та має доступ до даних про онлайн-переміщення грошей користувачів.

«Яндекс-їжа» та «Яндекс-таксі» мають інформацію про домашні та робочі адреси клієнтів, розклади їх роботи та переміщення протягом дня, а також адреси шкіл та дитячих садків, звідки беруть своїх дітей клієнти.

«Яндекс-карти» та «Яндекс-навігатор» можуть надавати російським військовим дані про рух військової техніки та режимні об'єкти на території України.

Національне агентство вже подало пропозиції щодо застосування санкцій проти компаній Yandex до Служби безпеки України та інших відповідальних органів. Цю інформацію надав Громадській організації «Запорізький центр розслідувань».

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