Google додав реакції-емодзі на електронні листи в Gmail, але з'являться вони поки що не у всіх

Доки функція доступна лише на пристроях Android.

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Google оновив електронну пошту Gmail, додавши в неї можливість швидкого реагування на листи за допомогою емодзі. Про це повідомляє «Engadget».

Google почав розгортати цю функцію на пристроях Android – користувачі, які же отримали до неї доступ, можуть побачити значок смайлика внизу електронного листа.

Щоб відкрити меню емодзі, потрібно торкнутися піктограми. Реакція кожного відображатиметься біля значка, а деякі з них матимуть власні короткі анімації.

У ЗМІ зазначили, що функція з’явиться на пристроях iOS та інтернеті протягом наступних кількох місяців.

Раніше ми розповідали, що канадський суддя вирішив, що емодзі «великий палець вгору» вважається згодою на контракт.

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