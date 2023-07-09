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  1. У світі

Канадський суддя вирішив, що емодзі «великий палець вгору» вважається згодою на контракт

16:32, 9 липня 2023
Суд канадського Саскачевана ухвалив рішення, згідно з яким емодзі є законним еквівалентом підпису.
Канадський суддя вирішив, що емодзі «великий палець вгору» вважається згодою на контракт
Фото: unsplash.com
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У Канаді суд ухвалив, що емодзі «великий палець вгору» не тільки може використовуватися як контрактна угода, а й є законним еквівалентом підпису, передає TheGuardian.

Таке рішення було ухвалено в Саскачевані, провінції в центральній частині Канади. У справі брав участь покупець зерна, який розсилав масові текстові повідомлення, щоб залучити клієнтів, і фермер, який погодився продати 86 тонн льону приблизно $13 за бушель (38,7 кг). Покупець надіслав фермеру текстову угоду з контрактом та попросив її «підтвердити» отримання. Як підтвердження той відповів смайликом із піднятим великим пальцем, але відмовився від угоди після того, як ціни на льон зросли. Покупець подав до суду на фермера, стверджуючи, що великий палець вгору є чимось більшим, ніж підтвердження отримання повідомлення. Суддя погодився, зобов'язавши фермера виплатити майже 62 тисячі доларів.

Фермер Кріс Ахтер заявив у листі під присягою, що він не мав часу переглянути контракт, і піднятий вгору великий палець був просто підтвердженням отримання самого повідомлення. Однак суддя Тімоті Кін спирався на визначення смайлика Dictionary.com, в якому наголошується, що зображення використовується для «вираження згоди, схвалення чи заохочення у цифрових комунікаціях, особливо у західних культурах». Він зазначив, що суди мають адаптуватися до «нової реальності» у сфері того, як спілкуються люди.

«Суд визнає, що емодзі «великий палець вгору» є нетрадиційним засобом «підписати» документ, але у цих обставинах це був допустимий спосіб підтвердити одразу дві цілі», — написав суддя Кін.

Захист стверджував, що наділення емодзі такою силою у правовому полі відкриє «шлюзи» для розширених інтерпретацій інших смайликів.

 В остаточному рішенні суддя ухвалив, що суд не може (і не повинен) намагатися зупинити поширення технологій та загальне використання емодзі. «Схоже, це нова реальність канадського суспільства і суди мають бути готовими до вирішення нових завдань, які можуть з'явитися у зв'язку з використанням емодзі та подібних варіантів», — підсумував він.

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