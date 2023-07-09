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Канадский судья решил, что эмодзи «большой палец вверх» считается согласием на контракт

16:32, 9 июля 2023
Суд канадского Саскачевана вынес решение, согласно которому эмодзи является законным эквивалентом подписи.
Канадский судья решил, что эмодзи «большой палец вверх» считается согласием на контракт
Фото: unsplash.com
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В Канаде суд постановил, что смайлик «большой палец вверх» не только может использоваться в качестве контрактного соглашения, но и является законным эквивалентом подписи, передает TheGuardian.

Такое решение было принято в Саскачеване, провинции в центральной части Канады. В деле участвовал покупатель зерна, рассылавший массовые текстовые сообщения, чтобы привлечь клиентов, и фермер, согласившийся продать 86 тонн льна примерно по $13 долларов за бушель (38,7 кг). Покупатель прислал фермеру текстовое соглашение с контрактом и попросил его «подтвердить» получение. В качестве подтверждения тот ответил смайликом с поднятым большим пальцем, но отказался от сделки после того, как цены на лён выросли. Покупатель подал в суд на фермера, утверждая, что большой палец вверх представляет собой нечто большее, чем подтверждение получения сообщения. Судья согласился, обязав фермера выплатить почти $62 тысячи.

Фермер Крис Ахтер заявил в письме под присягой, что у него «не было времени просмотреть» контракт, и поднятый вверх большой палец был просто подтверждением получения самого сообщения. Однако судья Тимоти Кин опирался на определение смайлика Dictionary.com, в котором отмечается, что изображение используется для «выражения согласия, одобрения или поощрения в цифровых коммуникациях, особенно в западных культурах». Он отметил, что суды должны адаптироваться к «новой реальности» в сфере того, как общаются люди.

«Суд признает, что эмодзи «большой палец вверх» является нетрадиционным средством «подписать» документ, но в данных обстоятельствах это был допустимый способ подтвердить сразу две цели», — написал судья Кин.

Защита утверждала, что наделение эмодзи такой силой в правовом поле откроет «шлюзы» для расширенных интерпретаций других смайликов.

 В окончательном решении судья постановил, что суд не может (и не должен) пытаться остановить распространение технологий и всеобщее использование эмодзи. «Похоже, это новая реальность канадского общества и суды должны быть готовы к решению новых задач, которые могут появиться в связи с использованием эмодзи и им подобных вариантов», — заключил он.

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