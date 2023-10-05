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В Україні запустили електронну систему обліку скарг у сфері державної реєстрації

11:32, 5 жовтня 2023
У системі можна отримати відповіді про юридичну «чистоту» об’єкта нерухомості, доброчесність державного реєстратора та юридичне обґрунтування порушень в сфері держреєстрації при підготовці скарг або позовів до суду.
В Україні запустили електронну систему обліку скарг у сфері державної реєстрації
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Міністерство юстиції України та Офіс протидії рейдерству реалізували масштабний проєкт у сфері державної реєстрації - електронну систему обліку скарг. Про це йдеться у пресслужбі Мін’юсту.

Як зазначив керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик, електронну систему обліку скарг розробляли три роки.

Відтепер значно швидше можна отримати відповіді про:

Юридичну «чистоту» об’єкта нерухомості, адже система містить інформацію про оскарження до Міністерства юстиції підстав набуття визначеного об’єкта нерухомості;

Доброчесність державного реєстратора, бо можна знайти інформацію про застосовані санкції до конкретного державного реєстратора;

Юридичне обґрунтування порушень в сфері державної реєстрації при підготовці скарг або позовів до суду.

Для кого ця система?

Для громадян та бізнесу. Бо надає можливість встановити історію та репутацію контрагентів.

Для спільноти нотаріусів та державних реєстраторів. Вона надає чіткі відповіді на питання, чи вбачає законодавство порушення в тих чи інших діях?

Для адвокатів. Під час супроводження та представництва інтересів клієнтів у суді та органах державної влади. Реєстрація - це основа права власності.

Пошук дозволяє отримати інформацію щодо скарг, призначених до розгляду з 18.10.2023.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик розповів про захист речових прав.

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