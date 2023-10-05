Збиткове будівництво житлового будинку в Києві: судитимуть директора КП «Спецжитлофонд»

Директор КП «Спецжитлофонд» постане перед судом за службову недбалість зі збитками у 21 млн гривень.

Директор Комунального підприємства «Спецжитлофонд» міста Києва постане перед судом за фактом службової недбалості, яка призвела до значних збитків у розмірі 21 мільйон гривень, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, КП «Спецжитлофонд» уклало договір підряду з приватним підприємством на будівництво житлового будинку в Деснянському районі Києва, але підрядник, отримавши попередню оплату, лише частково виконав роботи та не повернув невикористані кошти. Пізніше сторони уклали додаткову угоду про розірвання договору. Однак на момент розірвання договору борг підрядника перед КП «Спецжитлофонд» склав понад 21 мільйон гривень.

Директор КП «Спецжитлофонд» не вживав жодних заходів для стягнення боргу від підрядника, не подавав цивільні позови, а строк позовної давності вже сплив, тому право на вимогу було втрачено.

Внаслідок службової недбалості була завдана значна шкода територіальній громаді в розмірі 21 мільйон гривень. Обвинуваченого відсторонено від займаної посади.

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