Місія МВФ з’ясувала з профільним комітетом подальшу долю законопроектів про посилення автономності САП

Наразі в Комітеті опрацьовуються три законопроекти щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – місія МВФ з’ясувала, що відбувається.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано вже три законопроекти про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Відповідна вимога про посилення САП міститься у проекті Плану реформ, переданих США на платформу донорів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перший проект 10060 зареєстрував 15 вересня Кабінет Міністрів. Втім, вже 29 вересня у парламенті з’явилися альтернативні до законопроекту Уряду проекти.

Так, законопроект 10060-1 зареєстрували народні депутати від «Слуги народу» Владлен Неклюдов, Олег Арсенюк, Максим Павлюк, Єлізавета Богуцька та ін. Їх проект більшою мірою присвячений регулюванню конкурсу для призначення керівника САП. Також вони пропонують встановити, що утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється Генеральним прокурором, а визначення структури і штату САП здійснюються її керівником.

Інший альтернативний законопроект 10060-2 внесли голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, народні депутати Олександра Устінова, Ярослав Железняк та Олексій Жмеренецький.

У ньому більше регулюється питання самостійності САП від Офісу Генпрокурора. Зокрема, передбачено, що Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники (крім керівника САП), не мають права давати вказівки та здійснювати інші дії, які стосуються реалізації прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури їх повноважень.

Місія МВФ 3 жовтня провела зустріч з представниками Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на чолі з його головою Сергієм Іонушасом, а також профільними заступниками Галиною Михайлюк та Максимом Павлюком і головою підкомітету з питань діяльності органів прокуратури Владленом Неклюдовим, де обговорили зобовʼязання України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як розповів Сергій Іонушас, на зустрічі були присутні заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, заступник керівника місії МВФ в Україні Натан Епштейнта, постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян .

«Ми й надалі зміцнюватимемо спроможність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у тому числі посилюючи її інституційну автономію в межах, визначених Конституцією. З цією метою опрацьовується законодавство, яке вдосконалить процедури відбору керівника САП та ключових посадових осіб; зміцнить спроможність САП регулювати власну організаційну діяльність; створить механізми щодо дисципліни та підзвітності керівництва САП.

Наразі в Комітеті опрацьовуються законопроекти 10060, 10060-1, 10060-2 щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ці законопроекти удосконалюють правове регулювання діяльності САП задля забезпечення належної інституційної, операційної та процесуальної автономії.

Візит представників МВФ в Україну став першим за останні три роки», - пояснив Сергій Іонушас.

Прикметно, що стосовно посилення САП також відбулася зустріч спікера українського парламенту Руслана Стефанчука з Комісаром ЄС з політики сусідства і переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.

«Профільний Комітет опрацьовує законопроект, що стосується посилення самостійності та організаційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)», - повідомив йому Стефанчук.

Крім того, голова Верховної Ради поінформував Олівера Варгеї про стан виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наприкінці літа Державний департамент видав офіційну дипломатичну ноту, також відому як демарш, Україні, у якій говорилося, що США очікують, що Україна продовжуватиме боротьбу з корупцією та фінансову прозорість, щоб продовжувати отримувати пряму бюджетну підтримку. Про демарш раніше не повідомлялося.

Нагадаємо, що за ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

У той же час, у США власний план реформ для України.

Автор: Наталя Мамченко

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