Профільний комітет опрацьовує законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП – Стефанчук

Голова Верховної Ради поінформував про стан виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії.

Джерело фото: facebook.com/stefanchuk.official

Комітет Верховної Ради опрацьовує законопроєкт про посилення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук під час зустрічі з Комісаром ЄС з політики сусідства і переговорів щодо розширення Олівером Варгеї.

«Профільний Комітет опрацьовує законопроект, що стосується посилення самостійності та організаційної незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)», - повідомив Стефанчук.

Зокрема, голова Верховної Ради поінформував Олівера Варгеї про стан виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії.

Як ми розповідали раніше, Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про самостійність та незалежність САП.

15 вересня Уряд схвалив законопроєкт, який посилює самостійність та незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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