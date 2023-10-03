Систему електронного кейс-менеджменту з надання соцпослуг по всій Україні можуть запустити у 2024 році

Бета-тестування системи розпочалося у чотирьох областях України у вересні.

Джерело фото: Олександр Задніпряний/Mind

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розраховує, що системи електронного кейс-менеджменту з надання соціальних послуг запрацюють у всій країні у 2024 році. Про це вона сказала в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Програма електронний кейс-менеджмент – це як соціальна історія людини, приблизно така сама, як історія хвороби людини, де всі соціальні інтервенції, які з людиною відбуваються, будуть внесені, і соціальний фахівець матиме можливість за допомогою програми провести скринінг потреби людини і дуже швидко побачити ті пакети пропозиції і підтримок, які їй потрібно запропонувати. Більше того, через те, що це буде єдина центральна система, то він не зможе не запропонувати», - сказала Жолнович.

Міністр також зазначила, ця система буде ще певним запобіжником від суб'єктивізму людей, тому що вона сама формуватиме пакети відповідно до оцінки потреб людини.

На запитання, коли система запрацює у всій країні, Жолнович висловила сподівання, що це трапиться у 2024 році.

У вересні у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях розпочалося бета-тестування системи електронного кейс-менеджменту з надання соціальних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.