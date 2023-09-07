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  1. В Україні

Нацбанк визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк

22:14, 7 вересня 2023
АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» віднесений до категорії неплатоспроможних
Нацбанк визнав неплатоспроможним Укрбудінвестбанк
Фото: focus.ua
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Національний банк України повідомив, що ухвалив рішення віднести АТ «Український будівельно-інвестиційних банк» до категорії неплатоспроможних. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

«Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 вересня 2023 року, отже, віднесення АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України», – пише регулятор.

НБУ ухвалив рішення визнати банк неплатоспроможним у зв’язку з:

невиконанням ним письмової вимоги Нацбанку;

неврахуванням в повному обсязі зауважень Нацбанку до Плану заходів;

відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення Банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, після віднесення його до категорії проблемних;

зростанням ризиків щодо виконання «УКРБУДІНВЕСТБАНК» своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

4 серпня правління НБУ віднесло АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» до категорії проблемних. З цього моменту стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

«Кожен вкладник АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»«, – наголосили в НБУ

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку станом на 1 вересня становить 606 млн грн.

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