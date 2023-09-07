Нацбанк признал неплатежеспособным Укрбудинвестбанк

АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» отнесен к категории неплатежеспособных.

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Национальный банк Украины сообщил, что принял решение отнести АО «Украинский строительно-инвестиционный банк» к категории неплатежеспособных. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

«Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 01 сентября 2023 года, следовательно, отнесение АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины», - пишет регулятор.

НБУ принял решение признать банк неплатежеспособным в связи с:

невыполнением им письменного требования Нацбанка;

неучетом в полном объеме замечаний Нацбанка к Плану мероприятий;

отсутствием действенных мер по улучшению финансового состояния и приведения Банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка, после отнесения его к категории проблемных;

ростом рисков по выполнению «УКРБУДИНВЕСТБАНК» своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

4 августа правление НБУ отнесло АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» в категорию проблемных. С этого момента состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Каждый вкладчик АО «УКРБУДИНВЕСТБАНК» получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», - отметили в НБУ

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка на 1 сентября составляет 606 млн грн.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обновил правила осуществления финмониторинга по отношению к политически значимым лицам, в том числе депутатов и министров.

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