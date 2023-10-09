Пентагон разрабатывает собственный ИИ для военных целей в Индо-Тихоокеанском регионе

В Минобороны США заявили об угрозе со стороны Китая.

Пентагон активно разрабатывает собственные инновации в области искусственного интеллекта для командующего вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе. Главный командир заявил об угрозе, исходящей из Китая, – сообщает Bloomberg.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью отметила, что искусственный интеллект может быть чрезвычайно полезным для адмирала Джона Аквилино в решении проблем.

Искусственный интеллект поможет упростить процессы командования и управления войсками и ресурсами. Пентагон разрабатывает несколько платформ искусственного интеллекта, которые имеют целью повысить оперативность и объем данных, которые могут одновременно анализировать командиры.

По словам Кэтлин Хикс, Пентагон уже имеет 800 проектов искусственного интеллекта и продолжает ускорять свои усилия в этой области. Результатом этого является постоянное улучшение на тактическом уровне в области искусственного интеллекта и объема доступных данных, которые способствуют успешному ведению военных операций.

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