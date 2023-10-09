В Киеве метеорологическая осень началась более чем на две недели позже климатической нормы

Наиболее наиболее позже метеорологическая осень в столицу пришла в 2020 году - 15 октября.

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2 октября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась более чем на две недели позже климатической нормы. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского по данным наблюдений метеостанции.

Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже +15 градусов и равнялась +13,9°С.

Как отметили в обсерватории, наиболее ранее метеорологическая осень в столицу пришла в 1993 году - 25 августа, а наиболее позже - 15 октября в 2020 году.

«Метеорологическое лето в этом году, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и в общей сложности длилось 142 дня. Самым длинным лето было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней», - говорится в сообщении.

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