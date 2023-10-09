Под Киевом начнутся проверки авто и пешеходов, возможны ограничения движения

В Бориспольском районе с 9 октября начнутся плановые меры безопасности.

В Бориспольском районе Киевской области с 9 октября начнутся плановые меры безопасности, которые могут привести к ограничениям движения и проверкам документов граждан. Об этом сообщил председатель Бориспольской районной военной администрации Руслан Дяченко.

«С 9 октября, в течение нескольких дней, наши военные и представители правоохранительных органов начнут проведение плановых мероприятий по безопасности на территории Бориспольского района Киевской области», – рассказал Дяченко.

Отмечается, что во время этих мероприятий может временно ограничиваться движение транспорта и пешеходов в определенных районах общины, а также осуществляться проверка документов лиц.

Граждан призывают соблюдать спокойствие, понимание и сотрудничать во время указанных ограничений для обеспечения безопасности и порядка. Представители власти отмечают, что все действия в рамках этих мероприятий соответствуют действующему законодательству.

Кроме того, напоминают о запрете снимать или фотографировать технику и военных во время проведения мероприятий по безопасности.

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