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На Хмельнитчине мужчина продал затрофеенные автомат АК-12 и пулемет «Печениг»: что решил суд

15:52, 9 октября 2023
Мужчина незаконно хранил автомат АК-12 российского производства и пригодный к стрельбе пулемет «Печениг».
На Хмельнитчине мужчина продал затрофеенные автомат АК-12 и пулемет «Печениг»: что решил суд
Иллюстративное фото: Министерство обороны Украины
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Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым в незаконном обращении с оружием (часть 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины), признал последнего виновным в инкриминируемом правонарушении и назначил согласованное сторонами наказание – три года лишения свободы с освобождением от его отбывания с испытанием на 2 года испытательного срока. Об этом рассказали в пресс-службе Хмельницкого апелляционного суда.

Як встановив суд, житель смт Ярмолинці незаконно зберігав автомат АК-12 російського виробництва та придатний до стрільби кулемет «Печеніг». Трофейну зброю йому передав військовослужбовець, з яким чоловік познайомився під час проходження служби на Донеччині.

У квітні 2023 року ярмолинчанин продав затрофеєні автомат та кулемет покупцеві, що діяв під контролем правоохоронних органів, за $2450.

Під час досудового розслідування прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Підписанти узгодили формулювання обвинувачення, правову кваліфікацію, вид та міру покарання.

У судовому засіданні чоловік беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, сказав, що добровільно уклав угоду та розуміє характер обвинувачення, наслідки укладення угоди й просив її затвердити. Позицію підзахисного підтримав адвокат. Прокурор також заявив, що є підстави для затвердження угоди про визнання винуватості.

«Оскільки умови угоди про визнання винуватості повністю відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін, чи інших осіб, а також існують фактичні підстави для визнання ним винуватості, суд дійшов висновку про наявність всіх необхідних матеріальних та процесуальних підстав для затвердження цієї угоди та призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання», – зазначив суд.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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