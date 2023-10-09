В МВФ не исключают, что руководству Украины придется делать сложные политические шаги по введению дополнительных фискальных мер

Не исключено, что возникнет потребность в дополнительных фискальных мерах, власти нужно сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные, — глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

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В Международном валютном фонде не исключают, что украинским властям предстоит сделать непростые политические шаги по введению дополнительных фискальных мер. Об этом отметил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей в интервью «НВ».

«До конца этого года власти планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов. Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования.

Это нужно учитывать, потому что, в частности, после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. Поэтому власти нужно сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные», - отметил Гэвин Грей.

Он добавил, что в МВФ разрабатывали программу с учетом основного сценария, предполагавшего завершение войны к середине 2024 года.

«Но мы предусмотрели и более негативный сценарий с более длительной во времени войной и, соответственно, большими объемами внешнего финансирования.

Рассматривая с руководством страны негативный сценарий, мы подчеркнули, что в таком случае им придется прибегать к дополнительным политическим мерам и мы обсуждали, какими они могут быть», - добавил глава Миссии.

Эти дополнительные политические шаги зависят от того, как именно будет разворачиваться такой негативный сценарий.

«Но, если говорить в целом, возникнет потребность в дополнительных фискальных мерах. Я бы отметил, что у украинских властей уже есть опыт работы в чрезвычайных, критических условиях 19 месяцев войны, и принятие при этом взвешенных политических шагов. Мы не сомневаемся в том, что власть способна разработать соответствующие меры при развертывании негативного сценария», - подчеркнул он.

На вопрос, нужно ли вернуться к применению допэмиссии гривны, чтобы финансировать потребности бюджета, в том числе, социальные, Гэвин Грей ответил следующее: «Я просто хочу уточнить, международная финансовая помощь должна вырасти в условиях негативного сценария. В случае реализации сценария базового мы говорили о $115 млрд, а негативного — $140 млрд. Должен заметить, что в дополнение к средствам происхождением извне, украинское руководство должно принимать политические меры, чтобы сбалансировать все свои необходимые финансовые потребности. Но мы уверены в том, что у власти Украины уже есть профессиональный опыт введения таких взвешенных мер».

Что же касается недавнего перехода к управляемому обменному курсу, то, как указал Грей, он является частью другой стратегии возвращения к довоенным настройкам, включая инфляционное таргетирование, если позволит время.

Что касается необходимости выполнения Украиной структурных маяков, то, по словам главы Миссии, «все еще ждет решения законодательным путем вопроса налоговых проверок бизнеса». Также власти Украины должны разработать концептуальную записку относительно программы льготного кредитования, известной как «5-7-9», где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора вследствие ее реализации. «Также мы рассчитываем на выполнение взятых на себя обязательств в рамках тех изменений, которые должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Вопрос о публично значимых персонах (PEP) должен быть решен», - подчеркнул Грей.

Что касается вопросов выполнения Украиной взятых на себя обязательств, то Гэвин Грей отметил необходимость восстановления налоговых проверок, потому что это важно с точки зрения фискальной компоненты и усиления государственного управления.

Также, по его словам, проект бюджета на 2024 год в его окончательном варианте должен соответствовать тем параметрам постоянства долга и имеющимся финансам.

Автор: Наталья Мамченко

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