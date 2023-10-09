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  1. В Україні

У Києві закриють доступ до укриттів у закладах дошкільної освіти

12:15, 9 жовтня 2023
У Києві укриття у закладах дошкільної освіти під час їх роботи будуть доступними тільки для дітей та учасників освітнього процесу.
У Києві закриють доступ до укриттів у закладах дошкільної освіти
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У Києві введено обмеження на доступ до укриттів у дошкільних закладах для сторонніх осіб під час роботи цих закладів. Зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста були запроваджені відповідно до рішення Ради оборони Києва та постанови Кабінету Міністрів. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Згідно з новими правилами, укриття в дошкільних закладах будуть доступні лише учасникам освітнього процесу, а саме персоналу та дітям. Сторонні особи не матимуть права користуватися цими укриттями під час робочого дня дошкільних закладів. У нічний час ці укриття будуть доступні для всіх громадян.

«Ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів. У нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни. Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», – зазначив Сергій Попко.

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