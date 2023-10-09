У Карпатах вдарив мороз: температура опустилася до -6 градусів

На горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -6°С.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Значне зниження температури зафіксовано на горі Піп Іван Чорногірський.

"Станом на 09:00, 09.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -6°С, вітер західний 7 м/с", - йдеться в повідомленні.

На 9 жовтня загалом в Україні слід готуватися до осіннього похолодання.

Нагадаємо, що на горі Піп Іван Чорногірський уже випав перший сніг.

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