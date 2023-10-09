У порядку проведення конкурсів на вакантні посади у НАБУ відбудуться зміни

Набули чинності зміни до порядку проведення конкурсів на вакантні посади у НАБУ.

Відсьогодні, 9 жовтня, набули чинності зміни до порядку проведення конкурсів на вакантні посади у Національному антикорупційному бюро України.

Як пояснили у НАБУ, відтепер діють уточнені вимоги до найменування документів, формату та їхньої якості. Пакети документів, надіслані з порушенням вимог, не підлягатимуть реєстрації та будуть повернені кандидатам.

Інформація щодо допуску чи недопуску до етапів конкурсу, а також результати та деталі проведення етапів розміщуватимуться виключно на вебсайті Національного бюро. Додатково такі відомості кандидатам надсилатися не будуть.

Нові вимоги не застосовуються до документів, надісланих раніше 9 жовтня 2023 року.

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