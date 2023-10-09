Депутата держдуми рф судитимуть за голосування за приєднання українських областей до держави-агресора

Судитимуть депутата держдуми рф, уродженця Донеччини, який голосував за прийняття до складу росії чотирьох областей України.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора подав до суду обвинувальний акт стосовно депутата держдуми російської федерації, якого звинувачують в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, – повідомляє Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що депутат держдуми рф є уродженцем Донецької області та взяв участь у голосуванні за включення до складу рф Луганської, Запорізької, Донецької і Херсонської областей України. В ході розслідування виявлено, що він періодично відвідував тимчасово окуповані території України, які перебували під контролем збройних сил держави-агресора та терористичної організації «днр».

Депутат рф також передавав обладнання та матеріальні ресурси терористичній організації «днр» для використання у боротьбі проти Збройних Сил України. Під час розслідування здійснено арешт 11 квартир обвинуваченого, які були оформлені на його родичів.

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