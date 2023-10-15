Очередное самоубийство в Киеве: 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа, видео

От полученных травм девочка скончалась на месте.

В Киеве на Оболони 12-летняя девочка выпала из окна 22 этажа. Видео публикуют в сети. О трагедии также сообщает полиция.

Трагедия произошла около 12:00 во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака.

От полученных травм девочка скончалась на месте. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Сегодня около 12:00 в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения. На место прибыли следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики.

Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят правовую квалификацию.

Ранее мы писали, что в Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных».

Добавим, что в столице два молодых человека выпали из окна.

Кроме того, в Киеве новое самоубийство подростков: две девушки выпрыгнули с крыши недостроя.

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