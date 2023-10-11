У Києві врятували чоловіка, який хотів вчинити самогубство на мосту «Закоханих»

Рятувальники запобігли спробі самогубства чоловіка.

У вівторок, 10 жовтня, рятувальники ГУ ДСНС України у м. Києві запобігли спробі самогубства чоловіка на мосту «Закоханих».

Повідомлення надійшло від поліцейських о 16:45. Правоохоронці повідомили, що чоловік намагається стрибнути з моста.

Рятувальники, які прибули на місце, дістали чоловіка за допомогою колінчастого підіймача та передали його працівникам медичної служби.

Обставини даної події встановлюють правоохоронні органи.

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