В Киеве спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство на мосту «Влюбленных»

Спасатели предотвратили попытку самоубийства мужчины.

Во вторник, 10 октября, спасатели ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве предотвратили попытку самоубийства мужчины на мосту «Влюбленных».

Сообщение поступило от полицейских в 16:45. Правоохранители сообщили, что мужчина пытается прыгнуть с моста.

Прибывшие на место спасатели достали мужчину с помощью коленчатого подъемника и передали его работникам медицинской службы.

Обстоятельства данного события устанавливают правоохранительные органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.