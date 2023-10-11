Подделывали справки для уклонистов и организовали «помилование» осужденному: в Хмельницкой области разоблачили правоохранителя и адвоката

Справка для незаконного выезда стоила 1,5 тысяч евро, а «президентское помилование» — 20 тысяч долларов.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении правоохранителю и адвокату из Хмельницкой области, которые подделывали справки мужчинам для выезда за границу и обещали матери осужденного организовать «президентское помилование». Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что схема выезда «заинтересованных лиц» за границу действовала с марта 2022 года. Адвокат сначала за 1,5 тысячи евро помогал уклонистам получить справку из ТЦК о выезде за границу под видом волонтера, вроде бы для ввоза гуманитарной помощи для ВСУ.

«Через правоохранителя он связывался с «клиентами», получал персональные данные для изготовления справки, а затем предоставлял готовый документ. Полный пакет документации стоил еще 4 тысяч евро.

По меньшей мере, двое мужчин пытались выехать в Венгрию с помощью этих подделок, однако пограничники обнаружили признаки фиктивности документов. После этого правоохранители приступили к расследованию», — говорится в сообщении.

В ходе следственных действий было разоблачено еще одно преступление злоумышленников. Мужчины мошенническими методами обманули женщину на 20 тысяч долларов. «Они обещали решить вопрос о «президентском помиловании» ее сына, который 1 августа 2021 года вызвал смертельное ДТП вблизи села Веселовка Хмельницкого района. В результате столкновения погибла вся семья – супруги и их 2-летний сын. Суд приговорил виновника 8 лет лишения свободы», — отметили в ГБР.

Так, правоохранитель знал родителей осужденного и предложил им обратиться к адвокату, который якобы должен помочь в «решении вопроса». Он заверил, что за 20 тысяч долларов найдет основания и методы влияния, чтобы мужчина оказался на свободе.

Злоумышленники подозреваются в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, подлоге и мошенничестве (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

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